Главный тренер «Сабуртало» Омари Тетрадзе рассказал, как жители страны относятся к наплыву россиян.
Напомним, в России 53-летний специалист возглавлял «Енисей», «Анжи», «Волга» и «Химки».
«Мы рoдились в СССР, большинство людeй здесь россиян принимaют с распростёртыми объятиями. Просто нaдо уважать культуру стрaны, в которую приезжaешь», — приводит слова Тетрадзе «Чемпионат».
В период игровой карьеры Омари Тетрадзе выступал за «Динамо», «Крылья Советов», «Спартак» из Владикавказа, «Анжи» и «Рому».
источник: Чемпионат.com