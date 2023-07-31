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Бывший защитник «Динамо» Тетрадзе рассказал, как в Грузии реагируют на наплыв россиян

На его счету 37 матчей за сборную России.
31 июля 2023 16:45
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Сабуртало» Омари Тетрадзе рассказал, как жители страны относятся к наплыву россиян.

Напомним, в России 53-летний специалист возглавлял «Енисей», «Анжи», «Волга» и «Химки».

«Мы рoдились в СССР, большинство людeй здесь россиян принимaют с распростёртыми объятиями. Просто нaдо уважать культуру стрaны, в которую приезжaешь», — приводит слова Тетрадзе «Чемпионат».

В период игровой карьеры Омари Тетрадзе выступал за «Динамо», «Крылья Советов», «Спартак» из Владикавказа, «Анжи» и «Рому».

источник: Чемпионат.com
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