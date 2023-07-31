Эрик тен Хаг назвал абсолютного фаворита АПЛ в новом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о главным фаворитах предстоящего сезона в Английской Премьер-Лиге.

«Думаю, во время предсезонки не стоит говорить об этом. Полагаю, что никто в АПЛ не может вести такие разговоры — кроме, возможно, «Манчестер Сити», потому что за последние шесть лет они выиграли титул пять раз. Любой другой клуб прежде всего должен бороться за место в топ-4, и только после этого можно сконцентрироваться на топ-2. Тогда, возможно, появится шанс побороться за этот трофей, но о таком достижении мы пока не говорим», — приводит слова нидерландского специалиста The Athletic.

Добавим, что в минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. 14 августа манкунианцы примут на своём поле «Велверхэмптон».