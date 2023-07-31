Полузащитник «Оренбурга» Вера объяснил, зачем решил получить гражданство России

Хавбек «Оренбурга» Лукас Вера объяснил, почему решил получить российский паспорт.

Отметим, что 26-летний перешел в клуб РПЛ из «Лануса» перед началом минувшего сезона. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления на сезон.

«Прежде всего это даёт мне надежду на попадание в сборную. Но предстоит длинный путь, чтобы там оказаться. Также это вопрос налогов, которые мне приходится платить», — приводит слова Веры «РБ Спорт».

За «Оренбург» Лукас забил два гола и отдал семь результативных передач в 32 матчах.