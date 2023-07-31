Наумов оценил выступление Наира Тикнизяна за «Локомотив» в новом сезоне

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об уровне игры защитника московского клуба Наира Тикнизяна в сезоне-2023/2024.

«Тикнизян? Думаю, секрет в том, что он очень целеустремленный парень, хорошо подготовился к сезону, хочет сделать карьеру. Будет играть за сборную Армении, наверняка хочет поиграть и в Европе. Харизма у него, поэтому он будет только прибавлять», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Добавим, в сезоне-2023/2024 в составе «Локомотива» он провёл три матча и отличился четырьмя забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет два с поливной миллионов евро.