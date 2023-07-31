Защитник «Зенита» Эракович назвал выезд на матч в Ростов-на-Дону самым длинным в карьере

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович поделился впечатлениями от своего первого выезда в РПЛ.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга играл на выезде с «Ростовом» в матче 2-го тура. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Достаточно долгое получилось путешествие. В моей карьере на данный момент самое длинное. Но мне понравилось, как мы провели время вместе. Так что путешествие точно не стало для меня тяжёлым. В Сербии таких далёких выездов не бывает, но я надеюсь, что быстро привыкну к таким длинным путешествиям», — цитирует Эраковича «Матч ТВ».

В матче с «Ростовом» Эракович заменил защитника Дмитрия Чистякова.