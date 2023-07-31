«Бешикташ» объявил о трансфере Анте Ребича из «Милана» 

Руководство «Бешикташа» объявило о заключении трудового соглашения с нападающим «Милана» Анте Ребичом. Об этом сообщает пресс-служба чёрно-белых.

Как утверждает источник, 29-летний футболист подписал контракт с турецким клубом на два года. Сообщается, что хорватский игрок будет получать два с половиной миллиона евро за сезон.

Добавим, что в минувшем сезоне Ребич в составе «Милана» принял участие в 31 матче, в которых отличился тремя забитыми мячами и отдал две результативные передачи.