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«Спартак» — «Балтика»: Бонгонда и Промес выйдут в стартовом составе хозяев

Очную встречу команд рассудит арбитр Алексей Сухой из Люберец.
«Спартак» — «Балтика»: Бонгонда и Промес выйдут в стартовом составе хозяев
31 июля 2023 18:43
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Московский «Спартак» примет калининградскую «Балтику» в матче 2-го тура чемпионата РПЛ.

Игра на «Открытие Банк Арене» пройдет сегодня, 31 июля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стали известны составы команд на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Дуарте, Умяров, Зобнин, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Маляров, Фернандес, Казаев, Пряхин, Галоян, Мусаев, Гузина.

В первом туре «Спартак» нанес поражение «Оренбургу» (3:2), а «Балтика» проиграла «Сочи» (0:2).

источник: «Советский спорт»
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