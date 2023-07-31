«Спартак» — «Балтика»: Бонгонда и Промес выйдут в стартовом составе хозяев

Московский «Спартак» примет калининградскую «Балтику» в матче 2-го тура чемпионата РПЛ.
Игра на «Открытие Банк Арене» пройдет сегодня, 31 июля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Стали известны составы команд на матч:
«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Дуарте, Умяров, Зобнин, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.
«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Маляров, Фернандес, Казаев, Пряхин, Галоян, Мусаев, Гузина.
В первом туре «Спартак» нанес поражение «Оренбургу» (3:2), а «Балтика» проиграла «Сочи» (0:2).
источник: «Советский спорт»