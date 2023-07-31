ЭСК признала верным решение Иванова удалить футболиста «Пари НН» в матче с «Зенитом» в РПЛ

Экспертно-судейская комиссия высказалась об эпизоде во время матча 1-го тура РПЛ, в котором «Пари НН» играл на своём поле с «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Отметим, что по ходу игры с поля был удалён защитник нижегородцев Виктор Александров.

Согласно источнику, нарушение правил со стороны футболиста хозяев против игрока «Зенита» Зелимхана Бакаева, по мнению всех членов комиссии, являлось лишением соперника явной возможности забить гол, учитывая тот факт, что мяч находился под полным контролем нападающего.

Добавим, в настоящее время «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после двух матчей. «Пари НН» располагается на 13-й строчке с одним очком.