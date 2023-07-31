«Алания» дома обыграла КАМАЗ в матче 3-го тура Первой Лиги 

Футболисты «Алании» на своём поле оказались сильнее КАМАЗа в матче 3-го тура Первой лиги.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-жёлтых.

В составе победителей забитыми мячами отметились форвард Алан Цараев (23-я минута) и полузащитник Ислам Машуков (33), который был точен с 11-метровой отметки.

Таким образом, «Алания» поднимается на третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав семь очков после трёх матчей. КАМАЗ находится на 14 позиции, имея в своём активе три очка.

Первая лига

3-й тур

«Алания» – КАМАЗ – 2:0 (2:0)

Голы: Цараев, 23. Машуков, 33 (пенальти).