В «Спартаке» объяснили, почему красно-белым отказали в переносе матча РПЛ с «Уралом»

В «Спартаке» рассказали, почему московскому клубу отказали с переносом некоторых матчей.

Красно-белые обращались к «Уралу» РПЛ с просьбой провести матч чемпионата России в Екатеринбурге не 11 августа, а 12-го. «Спартак» получил отказ.

«Здесь речь не только о матче с «Уралом» — календарь в целом кажется довольно плотным. Есть вопросы к нему у нашего главного тренера. Мы эти вопросы адресовали напрямую коллегам — нам ответили, что ничего невозможно изменить по ряду причин. В том числе и потому, что у МВД было определённое предписание», — цитирует «Чемпионат» слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

В первом туре красно-белые обыграли «Оренбург» со счетом 3:2.