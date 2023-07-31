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Юрген Клопп высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Ливерпуль»

У француза истекает контракт с «ПСЖ» следующим летом. 
31 июля 2023 19:06
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в шуточной форме отреагировал на возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в английскую команду.

«Мы посмеялись над этим. Я могу сказать, что он действительно хороший игрок. Но финансовая сторона вопроса не устраивает нас совершенно. Не хотел бы рушить эту историю, но насколько я знаю, здесь ничего нет. Хотя, может, кто-то в клубе что-то делает и готовит сюрприз для меня», – приводит слова немецкого специалиста Athletic.

Ранее 24-летний футболист сообщил руководству красно-синих, что не намерен продлевать соглашение с клубом, которое истекает в конце июня 2024 года.

Добавим, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. С тех пор за французскую команду он провёл 176 матчей, забил 148 голов и отдал 55 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 180 миллионов евро.

источник: The Athletic
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