ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Суд Каталонии завершил расследование по делу Дани Алвеса о сексуальном насилии 

Экс-игрок «Барселоны» обвиняется в том, что принуждал девушку к половому акту.
31 июля 2023 20:05
автор: Глеб Шевяков

Следственный суд № 15 столицы Каталонии провёл окончательное расследование по делу об изнасиловании со стороны бразильского футболиста Дани Алвеса. Об этом сообщает El Mundo.

Как утверждает источник, 2 августа 40-летний защитник будет обязан явиться в судебное учреждение. Сообщается, что бразилец может получить десятилетний срок, если его признают виновным.

Напомним, что Алвес находится в тюремном заключении с начало нынешнего года. Согласно расследованию, он принудил 23-летнюю девушку к сексуальному контакту в ночном клубе в декабре прошлого года.

источник: EL MUNDO
Стал известен новый капитан «Ливерпуля» 
Игрок выступает за мерсисайдцев с 2018 года. 
31.07.2023 20:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кутепов рассказал о продолжении карьеры после ухода из «Торпедо»
Футболист покинул автозаводцев после вылета команды из РПЛ.
31.07.2023 20:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Спартак» обыгрывает дома «Балтику» после первого тайма матча 2-го тура РПЛ 
«Спартак» обыгрывает дома «Балтику» после первого тайма матча 2-го тура РПЛ 
Команды встречаются на «Открытие Арене» в Москве. 
31.07.2023 20:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бонгонда вывел «Спартак» вперед в матче с «Балтикой»
Футболист впервые отличился в РПЛ.
31.07.2023 20:17
Футбол
автор: Александр Шульгин
Игорь Акинфеев отреагировал на матч ЦСКА с «Ахматом» в РПЛ 
В прошедшей игре были назначены пять пенальти.
31.07.2023 20:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Матч «Спартак» — «Балтика» был задержан из-за проблем с техникой у судейской бригады
Матч «Спартак» — «Балтика» был задержан из-за проблем с техникой у судейской бригады
Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
31.07.2023 19:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Спартаке» объяснили, почему красно-белым отказали в переносе матча РПЛ с «Уралом»
Сегодня московский клуб сыграет дома с «Балтикой».
31.07.2023 19:07
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Юрген Клопп высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Ливерпуль»
Юрген Клопп высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Ливерпуль»
У француза истекает контракт с «ПСЖ» следующим летом. 
31.07.2023 19:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Алания» дома обыграла КАМАЗ в матче 3-го тура Первой Лиги 
Команды встречались на арене «Спартак» во Владикавказе.
31.07.2023 18:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.