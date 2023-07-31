Суд Каталонии завершил расследование по делу Дани Алвеса о сексуальном насилии 

Следственный суд № 15 столицы Каталонии провёл окончательное расследование по делу об изнасиловании со стороны бразильского футболиста Дани Алвеса. Об этом сообщает El Mundo.

Как утверждает источник, 2 августа 40-летний защитник будет обязан явиться в судебное учреждение. Сообщается, что бразилец может получить десятилетний срок, если его признают виновным.

Напомним, что Алвес находится в тюремном заключении с начало нынешнего года. Согласно расследованию, он принудил 23-летнюю девушку к сексуальному контакту в ночном клубе в декабре прошлого года.