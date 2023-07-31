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Игорь Акинфеев отреагировал на матч ЦСКА с «Ахматом» в РПЛ 

В прошедшей игре были назначены пять пенальти.
31 июля 2023 20:13
автор: Глеб Шевяков

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвёл итоги матча 2-го тура чемпионата России, в котором московский клуб одержал победу над «Ахматом» со счётом 3:2.

Отметим, что по ходу встречи арбитр назначил пять 11-метровых ударов и удалил трёх футболистов.

«За 21 год ***** такого не было вообще просто!», — приводит слова 37-летнего голкипера пресс-служба красно-синих на своём YouTube-канале.

Добавим, что в настоящее время ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка после двух проведённых матчей. В прошлом сезоне команда Владимира Федотова выиграла Кубок России.

источник: ПФК ЦСКА
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