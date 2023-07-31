Кутепов рассказал о продолжении карьеры после ухода из «Торпедо»

Защитник Илья Кутепов рассказал о вариантах продолжения карьеры после ухода из московского «Торпедо».

«Меня пригласили на «Спартак» - «Балтика», так что буду смотреть. Надеюсь на хорошую и красивую игру. Не знаю, когда увидите меня в деле. Работа ведётся. Конкретика есть, но мы пока в поиске оптимального решения», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, Илья является воспитанником московского «Спартака». В составе сборной России он доходил до 1/4 финала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

В сезоне-2022/23 Кутепов провел всего девять матчей, не отметившись результативными действиями.