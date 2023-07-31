Стал известен новый капитан «Ливерпуля» 

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил капитанскую повязку в английском клубе. Об этом сообщает пресс-служба красных.

Ранее бывший капитан команды полузащитник Джордан Хендерсон перешёл в «Аль-Иттифак». Вице-капитаном клуба АПЛ стал фланговый защитник Трент Александер-Арнольд.

Добавим, что ван Дейк присоединился к «Ливерпулю» в январе 2018 года. В прошедшем сезоне за команду Юргена Клоппа он провёл 41 матч, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 35 миллионов евро.