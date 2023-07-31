Экс-гендиректор «Локомотива» Геркус оценил результативность Тикнизяна

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результативность армянского полузащитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

«Тикнизян – большой молодец, так держать. Можно поздравить его с такой результативностью. Я бы порекомендовал ему оставаться на этом уровне весь сезон.

Мне кажется, молодому игроку стоит сначала ровно отыграть хотя бы один сезон в чемпионате, а потом раздумывать на тему перехода в Европу. Если он будет забивать в каждой игре, то интерес к нему будет сильно выше», - приводит слова Геркуса Metaratings.

Напомним, в выездном матче второго тура РПЛ против воронежского «Факела» Тикнизян оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 4:1.