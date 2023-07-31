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В РФС заявили, что Безбородов ошибочно разрешил перебить один из пенальти в матче «Ахмат» – ЦСКА

Арбитр ставил мяч на точку в этой игре пять раз.
31 июля 2023 21:12
автор: Александр Поволоцкий

Департамент судейства Российского футбольного союза разобрал один из эпизод, который случился в матче 2-го тура чемпионата РПЛ «Ахмат» – ЦСКА.

Напомним, что игра в грозном завершилась победой московского клуба со счетом 3:2. Встреча обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Напомним,что на 52-й минуте судья разрешил игроку «Ахмата» Мохамеду Конате перебить пенальти. По мнению экспертов РФС, это решение Безбородова было ошибочным.

Добавим, что все пять голов в матче были забиты с 11-метровой отметки.

источник: РФС
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