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Голы Бонгонды и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Балтикой» в домашнем матче РПЛ

Красно-белые обыграли соперника со счётом 2:1. 
Голы Бонгонды и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Балтикой» в домашнем матче РПЛ
31 июля 2023 21:28
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Футболисты «Спартака» дома одержали победу над «Балтикой» в матче 2-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба.

В составе столичной команды забитыми мячами отличились форвард Тео Бонгонда (43-я минута) и нападающий Квинси Промес (84). За калининградский клуб гол забил форвард Анхело Энрикес на 90-й минуте.

Таким образом, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков после двух матчей. «Балтика» располагается на 15 строчке, не имея очков в своём активе.

5 августа подопечные Гильермо Абаскаля отправятся в гости к «Рубину». «Балтийцы», 6 августа, сыграют дома против «Факела».

РПЛ

2-й тур

«Спартак» – «Балтика» – 2:1 (1:0)

Голы: Бонгонда, 43. Промес, 84 – Энрикес, 90.

источник: «Советский спорт»
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