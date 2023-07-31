Голы Бонгонды и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Балтикой» в домашнем матче РПЛ

Футболисты «Спартака» дома одержали победу над «Балтикой» в матче 2-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба.

В составе столичной команды забитыми мячами отличились форвард Тео Бонгонда (43-я минута) и нападающий Квинси Промес (84). За калининградский клуб гол забил форвард Анхело Энрикес на 90-й минуте.

Таким образом, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков после двух матчей. «Балтика» располагается на 15 строчке, не имея очков в своём активе.

5 августа подопечные Гильермо Абаскаля отправятся в гости к «Рубину». «Балтийцы», 6 августа, сыграют дома против «Факела».

РПЛ

2-й тур

«Спартак» – «Балтика» – 2:1 (1:0)

Голы: Бонгонда, 43. Промес, 84 – Энрикес, 90.