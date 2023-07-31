Бонгонда cтал первым игроком «Спартака» в XXI веке с результативными действиями в первых трех матчах

Конголезский хавбек «Спартака» Тео Бонгонда вошел в историю московского клуба.

Напомним, что 27-летний футболист перешел в стан красно-белых в текущее трансферное окно из «Кадиса».

В трех дебютных матчах за «Спартак» Тео совершил три результативных действия. Таким образом, Бонгонда стал единственным футболистом клуба в XXI веке с такой статистикой в первых играх за клуб.

Хавбек отдал голевой пас в матче 1-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:2), забил мяч в Кубке страны против «Краснодара» (2:1) и отметился забитым голом в матче 2-го тура с «Балтикой».