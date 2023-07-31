Промес превзошёл Егора Титова по количеству забитых мячей за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вышел на шестую строчку в списке лучших бомбардиров московского клуба.

Отметим, что в понедельник, 31 августа, 31-летний футболист отличился 107-м голов за столичную команду в матче 2-го тура чемпионата России против «Балтики» (2:1).

Таким образом, нидерландец обошёл по этому показателю бывшего полузащитника Егора Титова, на счету которого 106 забитых мячей.

Напомним, Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В прошедшем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он сыграл 37 матчей, в которых забил 25 голов и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.