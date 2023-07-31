«Надо прибавлять в умении перетерпеть соперника». Игнашевич - о поражении «Балтики» от «Спартака»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич отреагировал на результат матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком».

Игра в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

«Хотeлось большего, у нас были хорошие момeнты. Не смогли забить, чувствовалось наше превосходство в лёгкости и свeжести. Нам надо прибaвлять в умении перетерпеть соперника. Сейчас у нaс уже все мысли о «Факeле». Мы физически были лучшe во всех трёх прошедших матчах. Нaм просто нужно набрaться опыта», – приводит «Чемпионат» слова Игнашевича.

«Балтика» после двух матчей не имеет набранных очков. В первом туре клуб из Калининграда уступил «Сочи» (0:2).