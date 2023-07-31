Полузащитник «Спартака» Литвинов признан лучшим игроком матча с «Балтикой»

Стал известен лучший футболист матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой» (2:1). Им оказался хавбек красно-белых Руслан Литвинов.

21-летний полузащитник провёл на поле 87 минут, а затем был заменён.

Добавим, Литвинов является воспитанником академии «Спартака». Всего за основную команду москвичей он сыграл 70 матчей, отличился пятью забитыми мячами и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро.