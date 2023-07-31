Губерниев признался, что ожидает возвращение «сильного» «Спартака» в ближайшее время 

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассчитывает, что «Спартак» способен навязать конкуренцию «Зениту» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Отметим, что в понедельник, 31 августа, красно-белые оказались сильнее «Балтики» (2:1) в рамках 2-го тура чемпионата России.

«Было бы странно, если бы «Спартак» сегодня не обыграл «Балтику». Если бы москвичи проиграли, то их можно было бы переименовывать в «Спартак‑Калининград». Надеюсь, что «красно‑белые» продолжат конкурировать с «Зенитом» и другими лидерами чемпионата. Нашей стране нужен сильный «Спартак», потому что слабый уже всем надоел», — приводит слова 48-летнего журналиста «Матч ТВ».

Добавим, в настоящее время «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков после двух проведённых матчей. 5 августа подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на выезде с «Рубином».