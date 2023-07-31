ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Губерниев признался, что ожидает возвращение «сильного» «Спартака» в ближайшее время 

Сегодня, 31 августа, столичная команда обыграла на своём поле «Балтику».
31 июля 2023 22:05
автор: Глеб Шевяков

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассчитывает, что «Спартак» способен навязать конкуренцию «Зениту» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Отметим, что в понедельник, 31 августа, красно-белые оказались сильнее «Балтики» (2:1) в рамках 2-го тура чемпионата России.

«Было бы странно, если бы «Спартак» сегодня не обыграл «Балтику». Если бы москвичи проиграли, то их можно было бы переименовывать в «Спартак‑Калининград». Надеюсь, что «красно‑белые» продолжат конкурировать с «Зенитом» и другими лидерами чемпионата. Нашей стране нужен сильный «Спартак», потому что слабый уже всем надоел», — приводит слова 48-летнего журналиста «Матч ТВ».

Добавим, в настоящее время «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков после двух проведённых матчей. 5 августа подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на выезде с «Рубином».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Главный тренер «Спартака» Абаскаль поделился мнением о победном матче РПЛ с «Балтикой»
Московский клуб не знает поражений на старте сезона.
31.07.2023 22:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кечинов объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграл «Балтику» в домашнем матче РПЛ 
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу московской команды.
31.07.2023 22:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Надо прибавлять в умении перетерпеть соперника». Игнашевич - о поражении «Балтики» от «Спартака»
Команда из Калининграда забила первый мяч в новом сезоне.
31.07.2023 22:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Полузащитник «Спартака» Литвинов признан лучшим игроком матча с «Балтикой»
В прошедшей игре московский клуб победил соперника со счётом 2:1. 
31.07.2023 21:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бонгонда cтал первым игроком «Спартака» в XXI веке с результативными действиями в первых трех матчах
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 4 млн евро.
31.07.2023 21:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Промес превзошёл Егора Титова по количеству забитых мячей за «Спартак»
Сегодня, 31 августа, нидерландский игрок записал на свой счёт 107-й гол в составе красно-белых.
31.07.2023 21:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Голы Бонгонды и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Балтикой» в домашнем матче РПЛ
Голы Бонгонды и Промеса принесли «Спартаку» победу над «Балтикой» в домашнем матче РПЛ
Красно-белые обыграли соперника со счётом 2:1. 
31.07.2023 21:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» – «Балтика»: гости отыграли один мяч в концовке второго тайма
На данный момент счёт в матче 2:1 в пользу красно-белых.
31.07.2023 21:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.