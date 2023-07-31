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Кечинов объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграл «Балтику» в домашнем матче РПЛ 

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу московской команды.
31 июля 2023 22:17
автор: Глеб Шевяков

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов подвёл итоги матча 2-го тура чемпионата России, в котором красно-белые дома одолели «Балтику» (2:1).

«Сегодня, можно сказать, «Спартак» победил за счет индивидуального мастерства некоторых игроков группы атаки. Промес забил и отдал голевую, плюс Игнатов сделал прекрасную передачу на второй гол. В обороне все было неплохо, но в конце опять потеряли концентрацию. Верю, что с каждым матчем команда будет прибавлять», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Добавим, в следующем туре РПЛ «Спартак» проведет гостевой матч против «Рубина» (5 августа). В прошедшем сезоне команда Гильермо Абаскаля завоевала бронзу, заняв третье место в турнирной таблице национального первенства.

источник: «Спорт-Экспресс»
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