Гендиректор «Спартака» прокомментировал возвращение Соболева в состав клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возвращении в состав форварда Александра Соболева.

Напомним, что футболист был дисквалифицирован на три игры после того, как показал защитнику ЦСКА Виллиану Роше непристойный жест в минувшем сезоне. Соболев вышел в стартовом составе на матч 2-го тура с «Балтикой» (2:1).

«Оценку игрe команды и отдельным игрокам должeн давать главный тренер. Всё-таки я не так разбираюсь в футболe, как наш тренер. Но я очeнь рад, что Саша снова нa поле. Надеюсь, он будет дальшe прибавлять и забьёт много голoв в новом сезоне», — цитирует Малышева «Чемпионат».

После двух туров чемпионата «Спартак» набрал шесть очков. Столько же баллов лишь у «Краснодара».

В третьем туре красно-белые сыграют с «Рубином». Игра пройдет 5 августа в Казани.