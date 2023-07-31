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В РПЛ оценили старт нового сезона в чемпионате России

Российские клубы провели два тура в рамках национального первенства.
31 июля 2023 22:53
автор: Глеб Шевяков

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о старте сезона-2023/2024 в чемпионате России.

«Мне очень нравится. Я могу быть необъективным, но мне кажется, что все матчи идут от ножа, никто не выпадает. Видно, что все команды готовы. Я практически все игры посмотрел и не видел, чтобы кто-то выпадал или не был готов к сезону. Я очень доволен. Повторюсь: очень хочется интриги на всех этажах турнирной таблицы до последнего тура. Будем на это надеяться», — приводит слова 43-летнего функционера Sport24.ru.

Добавим, что по итогам двух туров в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками, «Спартак» находится на второй позиции с таким же количеством очков, а «Локомотив» замыкает тройку лучших, имея в своём активе четыре очка.

источник: Sport24.ru
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