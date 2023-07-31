Двукратный победитель Лиги Европы Диего Годин объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Атлетико» Диего Годин завершил карьеру профессионального игрока.

Отметим, что прощальным для 37-летнего футболиста стал матч за «Велес Сарсфилд» против «Уракана» в рамках чемпионата Уругвая.

«Время пришло. Спасибо, футбол», – написал Годин на своей странице в соцсети.

Вместе с «Атлетико» Диего выигрывал чемпионат Испании в 2014 году, дважды - Лигу Европы и трижды – Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Уругвая Година провел 161 матч. Он играл в финальных стадиях четырех чемпионатов мира (2010, 2014, 2018, 2022).