Английский клуб включился в борьбу за подписание Килиана Мбаппе 

Руководство «Челси» рассматривает возможность приобретения нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Independent.

Как утверждает источник, в услугах 24-летнего футболиста лично заинтересован совладелец «пенсионеров» Тодд Боули. Сообщается, что функционер ведёт переговоры с парижским клубом на предмет возможного трансфера французского игрока.

Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в мадридский «Реал».

Добавим, Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 в составе французской команды он сыграл 43 матча, в которых отличился 41 забитым мячом и отдал десять ассистов. Его соглашение с парижанами истекает в конце июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.