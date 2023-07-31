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Английский клуб включился в борьбу за подписание Килиана Мбаппе 

Француз может покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента следующим летом. 
31 июля 2023 23:15
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Челси» рассматривает возможность приобретения нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Independent.

Как утверждает источник, в услугах 24-летнего футболиста лично заинтересован совладелец «пенсионеров» Тодд Боули. Сообщается, что функционер ведёт переговоры с парижским клубом на предмет возможного трансфера французского игрока.

Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в мадридский «Реал».

Добавим, Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 в составе французской команды он сыграл 43 матча, в которых отличился 41 забитым мячом и отдал десять ассистов. Его соглашение с парижанами истекает в конце июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.

источник: The Independent
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