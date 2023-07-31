Фабиньо подписал контракт с «Аль-Иттихадом»

Бразильский полузащитник Фабиньо стал игроком «Аль-Иттихада».

Как сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии, соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на три года. Сумма сделки по экс-игроку «Ливерпуля» составила 47 млн евро.

Отметим, что ранее в «Аль-Иттихад» перешли французы Каримом Бензема и Н'Голо Канте. Возглавляет саудовский клуб португальский специалист Нуну Эшпириту Санту.

В минувшем сезоне Фабиньо провел 46 матчей, в которых отдал две голевые передачи.