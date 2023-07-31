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Фабиньо подписал контракт с «Аль-Иттихадом»

Футболист выигрывал Лигу чемпионов в 2019 году.
31 июля 2023 23:36
автор: Александр Поволоцкий

Бразильский полузащитник Фабиньо стал игроком «Аль-Иттихада».

Как сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии, соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на три года. Сумма сделки по экс-игроку «Ливерпуля» составила 47 млн евро.

Отметим, что ранее в «Аль-Иттихад» перешли французы Каримом Бензема и Н'Голо Канте. Возглавляет саудовский клуб португальский специалист Нуну Эшпириту Санту.

В минувшем сезоне Фабиньо провел 46 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

источник: «Советский спорт»
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