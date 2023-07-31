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Серхио Рамос по-прежнему не может найти себе новый клуб

По окончании сезона-2022/2023 испанец покинул «ПСЖ».
31 июля 2023 23:52
автор: Глеб Шевяков

Экс-защитник «ПСЖ» и сборной Испании Серхио Рамос в данный момент не получил достойного предложения о продолжении карьеры. Об этом сообщает AS.

После завершения сезона-2022/2023 у 37-летнего игрока истёк контракт с парижской командой и с тех пор он находится в статусе свсободного агента.

Как утверждает источник, испанский футболист желает вернуться в «Севилью», однако клуб исключил возможность подписания защитника в ближайшее время.

Ранее появилась информация, что в услугах Серхио заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси».

Добавим, Рамос выступал за «ПСЖ» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне в составе красно-синих он сыграл 45 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет четыре с половиной миллиона евро.

источник: AS
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