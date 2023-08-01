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Хлусевич объяснил, почему «Спартак» все время пропускает на последних минутах

Красно-белые одержали третью подряд победу в новом сезоне.
01 августа 2023 07:06
автор: Александр Шульгин

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью корреспонденту «Советского спорта» Андрею Тупикову прокомментировал свою игру и результат матча второго тура РПЛ против калининградской «Балтики».

- Показалось, что вы сегодня гораздо меньше играли впереди, чем в предыдущих матчах?

Я сегодня всё равно достаточно много подключался к атакам. Были моменты, когда надо было остаться, потому что за спиной оказывался соперник.

- Есть ли у вас мандраж из-за того, что команда пропускает мячи на последних минутах?

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба. В составе столичной команды забитыми мячами отметились форвард Тео Бонгонда (43-я минута) и нападающий Квинси Промес (84). За калининградский клуб гол забил форвард Анхело Энрикес на 90-й минуте.

Таким образом, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков после двух матчей. «Балтика» располагается на 15-й строчке, не имея очков в своём активе.

5 августа подопечные Гильермо Абаскаля отправятся в гости к «Рубину». «Балтийцы», 6 августа, сыграют дома против «Факела». Нет, никаких проблем с такими психологическими моментами у меня нет. Получается – не получается, где-то чуть-чуть не везёт, где-то потеря концентрации. Мы работаем над этим, после этой игры с «Балтикой» разберём, тренер подскажет, что надо исправить.

источник: «Советский спорт»
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