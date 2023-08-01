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Мбаппе не выйдет на поле до тех пор, пока не продлит контракт с «ПСЖ»

Клуб поставил ультиматум звездному форварду.
01 августа 2023 07:53
автор: Александр Шульгин

«ПСЖ» поставил ультиматум своему нападающему Килиану Мбаппе.

По информации Foot Mercato, в клубе объявили игроку, что он не сыграет в следующем сезоне до тех пор, пока не либо не продлит контракт, либо не покинет команду.

Напомним, срок соглашения Мбаппе с парижанами истекает летом 2024 года, однако форвард задумывается о своем будущем уже сейчас. Наиболее вероятным видится вариант с мадридским «Реалом».

Кроме того на футболиста выходили представители Саудовской Аравии, пообещав «ПСЖ» рекордные 300 миллионов евро за игрока, однако арабским клубам было отказано.

В свои 24 года Мбаппе является чемпионом мира и серебряным призером мундиаля в составе сборной Франции.

источник: Foot Mercato
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