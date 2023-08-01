В английской премьер-лиге начнут жестче наказывать за затяжку времени

В следующем сезоне матчи английской премьер-лиги будут длиться дольше, сообщает Sky Sports.

По данным источника, судьям АПЛ рекомендовано жестче наказывать за затяжку времени и за споры с арбитром. Резервным судьям рекомендовано учитывать все минуты, на время которых игра останавливалась: назначение штрафных, пенальти, споры, замены, просмотр ВАР. Подобная практика была применена на чемпионате мира в Катаре, когда к матчу добавлялось много компенсированного времени.

Чемпионат Англии стартует 18 августа.