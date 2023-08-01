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В английской премьер-лиге начнут жестче наказывать за затяжку времени

В новом сезоне арбитрам рекомендовано также жестче относится к несогласию с их решениями.
01 августа 2023 08:40
автор: Александр Евграфов

В следующем сезоне матчи английской премьер-лиги будут длиться дольше, сообщает Sky Sports.

По данным источника, судьям АПЛ рекомендовано жестче наказывать за затяжку времени и за споры с арбитром. Резервным судьям рекомендовано учитывать все минуты, на время которых игра останавливалась: назначение штрафных, пенальти, споры, замены, просмотр ВАР. Подобная практика была применена на чемпионате мира в Катаре, когда к матчу добавлялось много компенсированного времени.

Чемпионат Англии стартует 18 августа.

источник: Sky Sports
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