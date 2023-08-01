Вратарь «ПСЖ» Рико испытывает проблемы с речью после тяжелой травмы головы

Вратарь «Пари Сен-Жермена» Серхио Рико испытывает проблемы с речью из-за тяжелой травмы головы, полученной после падения с лошади в Испании. Однако это не мешает ему оставлять для жены трогательные послания о том, что не может пока в полной мере выразить словами.

«Доброе утро, малышка. Нет сомнений в том, что я бы выбрал именно тебя еще тысячу раз. Ты мое самое большое сокровище и я люблю тебя всем сердцем», - написал Рико на доске. Фотографию любовного послания выложила в соцсетях его жена Алба Силва.

По данным врачей, голкипер «ПСЖ» пришел в себя, узнает близких. Однако на фотографиях из палаты он выглядит очень похудевшим.





Рико получил травму головы во время отпуска в Испании. В тяжелом состоянии он был доставлен в госпиталь, в котором пробыл в коме несколько дней.