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Зарема Салихова раскритиковала уровень РПЛ и планы по внедрению Fan ID на матчи Кубка России

В российском футболе могут произойти очередные перемены.
01 августа 2023 11:01
автор: Александр Шульгин

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Зарема Салихова раскритиковала уровень РПЛ, аргументировав свою позицию успехами новичка красно-белых Тео Бонгонда, а также высказалась о планах по внедрению Fan ID на матчах Кубка России.

«Какой же уровень нашего чемпионата, если игрок из вылетевшего из Ла Лиги «Кадиса» за два тура явно выделяется на фоне прочих игроков РПЛ без рассказов об адаптации и наигранных связках?

Саудовская Аравия скупает всех звёзд, чтобы подтянуть уровень своего чемпионата, взорвать интерес к своим турнирам и в целом к своей стране, привлечь инвестиции через футбол, увеличить посещаемость на матчах и развить футбольный туризм. Что делает РПЛ - вводит Fan ID на матчи Кубка», - приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, Бонгонда в трех матчах чемпионата и Кубка страны отметился двумя забитыми мячами.

Ранее в прессе появились слухи о том, что РФС планирует сделать Fan ID обязательным для посещения матчей Кубка России. В настоящее время карта болельщика требуется только на игры РПЛ.

Позже глава лиги Александр Алаев сообщил, что теоретически все возможно, но у него пока нет такой информации.

источник: Metaratings.ru
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