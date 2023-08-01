В состав комитетов УЕФА до 2027 года вошли 14 представителей России

В состав различных комитетов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на следующий рабочий цикл, рассчитанный до 2027 года, вошли 14 представителей России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Президент РФС Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также он сохранил членство в исполкоме УЕФА.

Вячеслав Колосков сохранил место среди почетных президентов организации. Полина Юмашева будет и дальше работать в комитете по управлению и соблюдению требований. Роман Бабаев – в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев – в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина – в комитете «фейр-плей» и социальной ответственности. Леонид Калошин продолжит работать в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции, Николай Левников - в экспертной комиссии по развитию судей.

Президент РПЛ Александр Алаев стал заместителем председателя комитета по безопасности на стадионах, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов вошел в комитет по проведению клубных соревнований. Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова будет членом комитета по женскому футболу, а руководитель академии РФС Ирина Баранова стала членом комитета по развитию и технической помощи.

Ответственный секретарь контрольно-дисциплинарного комитета РФС Даниил Заморин стал членом юридического комитета УЕФА, а руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова — комитета по массовому футболу.