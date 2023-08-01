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Зиньковский: никакой нервной концовки в матче с «Балтикой» не было

«Спартак» не без труда одолел новичка РПЛ.
01 августа 2023 11:22
автор: Александр Шульгин

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился своим мнением о матче второго тура РПЛ, в котором красно-белые дома обыграли калининградскую «Балтику».

«Нервной концовки не было. Просто, к сожалению, опять пропустили. Настраивались сыграть «на ноль». И после перерыва все хотели сыграть «на ноль». Но опять не получилось. Наверное, сейчас такой период, что в концовках что-то залетает и засасывает… Пускай так. Дай бог, чтобы дальше всё это отошло от нас и всё было поспокойнее.

«Балтика» хорошо сыграла. Но, как мне кажется, это было больше от нас: не получилось то, что задумывали. А соперник как раз этим воспользовался», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба. В составе столичной команды забитыми мячами отметились форвард Тео Бонгонда (43-я минута) и нападающий Квинси Промес (84). За калининградский клуб гол забил форвард Анхело Энрикес на 90-й минуте.

Таким образом, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков после двух матчей. «Балтика» располагается на 15-й строчке, не имея очков в своём активе.

5 августа подопечные Гильермо Абаскаля отправятся в гости к «Рубину». «Балтийцы», 6 августа, сыграют дома против «Факела».

источник: Чемпионат.com
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