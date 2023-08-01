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Вооруженные болельщики «Велес Сарсфилда» напали на футболистов команды

Инцидент произошел после прощального матча защитника Диего Годины.
01 августа 2023 11:29
автор: Александр Евграфов

Вооруженные болельщики аргентинского футбольного клуба «Велес Сарсфилд» напали на игроков клуба, сообщает RMC Sport.

По данным источника, после поражения «Велес Сарсфилда» от «Уракану» в прощальном матче уругвайского защитника Диего Година, фанаты, вооруженные огнестрельным оружием, заблокировали игроков, потерпевших четвертое поражение подряд. Затем болельщики начали оскорблять футболистов, угрожая им оружием, нанося им удары по лицу.

После инцидента клуб «Велес Сарсфилд» выступил с официальным заявлением, в котором осудил запугивание футболистов.

«Велес Сарсфилд» проиграл «Уракане» со счетом 0:1.

источник: RMC Sport
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