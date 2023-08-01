Новичок «Реала» Гюлер пропустит два месяца из-за травмы

Новичок «Реала» Арда Гюлер пропустит минимум два месяца из-за травмы мениска, сообщает Managing Madrid.

По данным источника, 18-летний полузащитник мадридцев получил травму на тренировке и вынужден был досрочно завершить свое участие в турне мадридцев в США. В медицинском штабе королевского клуба отметили, что в ближайшее время футболист вернется в Мадрид и начнет лечение. Восстановление займет около двух месяцев.

Гюлер перешел в состав «Реала» из «Фенербахче» в начале июля. По данным СМИ, мадридский клуб заплатил за игрока 20 миллионов евро. Контракт с Гюлером подписан до конца июня 2029 года.