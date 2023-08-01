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Руководство «ПСЖ» готово пожаловаться на «Реал» в ФИФА из-за Мбаппе

Ситуация по контракту футболиста все больше осложняется.
01 августа 2023 12:12
автор: Александр Евграфов

Руководство «Пари Сен-Жермена» может подать официальную жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на испанский «Реал» из-за ситуации с Килианом Мбаппе, сообщает The Telegraph.

По данным источника, руководство чемпионов Франции уверено, что «Реал» вел переговоры с нападающим Мбаппе без разрешения клуба. А то, что форвард отклонил сверхвыгодный контракт «Аль-Хиляля» только подтверждает эту теорию.

Саудовский клуб предлагал за Мбаппе 300 млн евро.

Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца следующего сезона. Ранее форвард отказался использовать опцию продления контракта до 2025 года, а сам клуб исключил Мбаппе из заявки на предсезонный сбор в Японии.

Ранее сообщалось, что форвард может перейти в мадридский «Реал» в качестве свободного агента. Клуб принимает меры, чтобы либо продать француза, либо продлить с ним контракт.

Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года, в составе которого форвард стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубок страны. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года.

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