Клубы медиалиги вступают в борьбу за Кубок России. Где смотреть онлайн матч «Амкал» - «Знамя»

1 августа в 19:30 по московскому времени начнётся в матч Кубка России между медиклубом «Амкал» и командой из Ногинска «Знамя».

Встреча состоится в Москве на стадионе «Спартак им. Черенкова». Обслужит матч судейская бригада во главе с Сергеем Чебаном.

Игра будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Показ начнется в 19:15 мск, также трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте холдинга.

Напомним, что клубы медиалиги и ФНЛ играют в Пути регионов. Матч «Амкал» - «Красное знамя» пройдет в рамках 1-го отборочного раунда.