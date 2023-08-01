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Нападающий «Рубина» Фамейе заявил, что готов принять гражданство России, если ему предложат

Ганский нападающий перешел в «Рубин» в июле 2022 года.
01 августа 2023 13:14
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе заявил, что готов принять гражданство России, если оно будет ему предложено, сообщает «Матч ТВ».

«Соглашусь ли я принять российское гражданство, если мне предложат? Если мне дадут российский паспорт, я готов его принять», — приводит слова Фамейе источник.

Фамейе, которому 26 лет, с 2019 года выступал за «Оренбург», придя туда из белорусской команды «Белшина», а в июле 2022 года перешел в казанский «Рубин».

В текущем сезоне Фамейе сыграл в трех матчах за «Рубин» в РПЛ и Кубке России, отметившись двумя забитыми мячами.

Также он уже играл за основную сборную Ганы в официальных матчах.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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