Нападающий «Рубина» Фамейе заявил, что готов принять гражданство России, если ему предложат

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе заявил, что готов принять гражданство России, если оно будет ему предложено, сообщает «Матч ТВ».

«Соглашусь ли я принять российское гражданство, если мне предложат? Если мне дадут российский паспорт, я готов его принять», — приводит слова Фамейе источник.

Фамейе, которому 26 лет, с 2019 года выступал за «Оренбург», придя туда из белорусской команды «Белшина», а в июле 2022 года перешел в казанский «Рубин».

В текущем сезоне Фамейе сыграл в трех матчах за «Рубин» в РПЛ и Кубке России, отметившись двумя забитыми мячами.

Также он уже играл за основную сборную Ганы в официальных матчах.