Вратарь ЦСКА Акинфеев не испытывает боли от ухода Фернандеса и Медины в «Зенит» и «Спартак»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на переходы защитника Марио Фернандеса и хавбека Хесуса Медины соответственно в «Зенит» и «Спартак».

«К счастью, никакой боли по этому поводу нет. Я очень давно в футболе, с 4-5 лет, в каких-то моментах я могу понять футболиста. Я всем говорю, что это не моя история. Я не могу говорить за другого человека. Никогда никого не осуждаю, мне это неинтересно. Марио Фернандес – это Марио Фернандес. У него своя голова на плечах. Вот Медина ушел в «Спартак». Мне что, орать? Пускай уходят куда хотят, господи. Слышал, болельщики меня упрекали, что я не выступил в прессе. Ребят, успокойтесь, пожалуйста», - сказал Акинфеев в «Шоу Известь» на YouTube.

Фернандес перешел в «Зенит», находясь в статусе свободного агента, Медина был продан в «Спартак» за 6 млн евро.

За свою новую команду Фернандес провел две игры и не отличился результативными действиями, Медина не выходил на поле в качестве игрока красно-белых.

Отметим, что переход Фернандеса оказался более скандальным из-за того, что в одном из интервью он обещал никогда не переходить в «Зенит».