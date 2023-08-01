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«Шлёнск» намерен запретить посещение матчей фанатам, демонстрировавшим антиукраинские баннеры

Ранее фанаты не раз проводили политические акции на матчах команды.
01 августа 2023 13:49
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Шлёнск» из Вроцлава планирует запретить посещать матчи болельщикам, которые демонстировали антиукраинские баннеры на матче с «Заглембе», сообщает sport.pl.

Болельщики хозяев поля во время матча вывесили баннеры с надписями «Украинцы убивали детей на Волыни» и «80 лет позорного молчания позади. Волынь-43».

В «Шлёнске» заявили, что баннеры, которые вывесили фанаты команды, «не являются позицией клуба», а также сообщили о намерении проверить записи камер видеонаблюдения, чтобы впоследствии запретить этим болельщикам посещение стадиона.

Болельщики «Шлёнска» уже не первый раз демонстрировали политические баннеры.

В марте клуб был оштрафован на 15 тысяч злотых (около 258 тысяч рублей) за связанный с ситуацией на Украине баннер с надписью «Это не наша война». В октябре прошлого года ими же был вывешен баннер с требованием остановить украинизацию Польши.

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