ЦСКА подписал контракт с 18-летним полузащитником

Полузащитник Матвей Кисляков продлил контракт с московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.

«Поздравляем Матвея и желаем успешных выступлений в составе нашего клуба!» — гласит официальное заявление ЦСКА.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/2028.

18-летний футболист дебютировал в составе основной команды ЦСКА в матче Кубка России с «Оренбургом» в текущем сезоне, который армейцы выиграли со счетом 6:0. В первой же игре за армейцев полузащитник отметился забитым мячом.

Кисляк играл за юниорские сборные России разных возрастов.