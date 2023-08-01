Почетный президент РФС Колосков прокомментировал отношения с УЕФА

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал отношения организации и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Отношения с УЕФА у нас очень хорошие! На недавно конференцию РФС приезжали представили ФИФА и УЕФА, они очень уважительно высказывались. А санкции — это санкции, и путать одно с другим не надо. Мы — члены УЕФА, у нас есть права и обязанности. В данном случае наши права были подтверждены», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в комитетах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в период с 2023 по 2027 год будут работать 15 представителей России.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой.