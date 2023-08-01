«Интер» победил «ПСЖ» в контрольном матче в Токио

«Интер» победил «ПСЖ» в товарищеском матче.

Встреча прошла на национальном стадионе в Токио и завершилась победой итальянской команды со счетом 2:1.

У парижан на 63-й минуте забил португальский полузащитник Витинья, на что клуб из Милана ответил мячами форварда Себастьяно Эспозито и хавбека Стефано Сенси на 81-й и 83-й минутах соответственно.

«ПСЖ» начнет новый сезон 5 августа матчем за Суперкубок Франции против «Тулузы». «Интер» 19 августа в рамках 1-го тура Серии А примет «Монцу».

Товарищеский матч

«ПСЖ» (Франция) - «Интер» (Италия) - 1:2 (0:0)

Голы: Витинья, 63 - Эспозито, 81; Сенси, 83