Защитник «Торпедо» ответил на критику за выход на поле с флагом России в Израиле

Защитник московского «Торпедо» Сергей Бородин ответил на критику после выхода на поле с флагом России в Израиле.

«У нас многонациональная команда — помимо меня, были ребята из Колумбии, Нигерии и Кот-Д'Ивуара. За день до финала ко мне подходит администратор: «Мы подготовили для всех иностранцев их флаги. Что ты думаешь?» Я, естественно, попросил подготовить и российский тоже. Я же гражданин моей страны, это мой флаг. После победы нам начали раздавать флаги, и я надел на себя наш. Я родился в России, я русский и был горд, что выиграл Кубок Израиля. В свои действия я вкладывал любовь к родине, а не политику», — приводит слова Сергея Бородина Sport24.

Футболист провел сезон на правах аренды за израильский «Бейтар» и в его составе стал обладателем Кубка страны. В момент празднования он вышел на поле с российским флагом на плечах, за что и подвергся критике.