ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Защитник «Торпедо» ответил на критику за выход на поле с флагом России в Израиле

Футболист провел сезон, выступая за «Бейтар», на правах аренды.
01 августа 2023 15:10
автор: Александр Евграфов

Защитник московского «Торпедо» Сергей Бородин ответил на критику после выхода на поле с флагом России в Израиле.

«У нас многонациональная команда — помимо меня, были ребята из Колумбии, Нигерии и Кот-Д'Ивуара. За день до финала ко мне подходит администратор: «Мы подготовили для всех иностранцев их флаги. Что ты думаешь?» Я, естественно, попросил подготовить и российский тоже. Я же гражданин моей страны, это мой флаг. После победы нам начали раздавать флаги, и я надел на себя наш. Я родился в России, я русский и был горд, что выиграл Кубок Израиля. В свои действия я вкладывал любовь к родине, а не политику», — приводит слова Сергея Бородина Sport24.

Футболист провел сезон на правах аренды за израильский «Бейтар» и в его составе стал обладателем Кубка страны. В момент празднования он вышел на поле с российским флагом на плечах, за что и подвергся критике.

источник: Sport24.ru
Стали известны возможные наказания для судей матча «Ахмат» - ЦСКА
Арбитры грубо нарушили протокол VAR.
01.08.2023 15:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Зенит» отправил Адамова в «Оренбург» на правах аренды
В составе сине-бело-голубых футболист стал двукратным чемпионом России.
01.08.2023 15:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Интер» победил «ПСЖ» в контрольном матче в Токио
Французский гранд не взял Килиана Мбаппе в японское турне.
01.08.2023 14:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
Почетный президент РФС Колосков прокомментировал отношения с УЕФА
В новом рабочем цикле в УЕФА будут работать 15 представителей России.
01.08.2023 14:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
ЦСКА подписал контракт с 18-летним полузащитником
В первой игре за армейцев он отметился забитым голом.
01.08.2023 14:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
Полузащитник «Динамо» Захарян близок к переходу в «Страсбург»
Полузащитник «Динамо» Захарян близок к переходу в «Страсбург»
Ранее из переговоров с московским клубом вышел «Лацио».
01.08.2023 14:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Шлёнск» намерен запретить посещение матчей фанатам, демонстрировавшим антиукраинские баннеры
Ранее фанаты не раз проводили политические акции на матчах команды.
01.08.2023 13:49
Футбол
автор: Александр Евграфов
Вратарь ЦСКА Акинфеев не испытывает боли от ухода Фернандеса и Медины в «Зенит» и «Спартак»
Голкипер многое видел в футболе.
01.08.2023 13:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий «Рубина» Фамейе заявил, что готов принять гражданство России, если ему предложат
Ганский нападающий перешёл в «Рубин» в июле 2022 года.
01.08.2023 13:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.