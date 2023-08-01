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«Зенит» отправил Адамова в «Оренбург» на правах аренды

В составе сине-бело-голубых футболист стал двукратным чемпионом России.
«Зенит» отправил Адамова в «Оренбург» на правах аренды
01 августа 2023 15:23
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

«Зенит» сообщил о том, что футболист «Зенита» Арсен Адамов продолжит сезон в «Оренбурге». Защитник сине-бело-голубых перейдёт в клуб на правах аренды до конца сезона-2023/2024.

«Сине-бело-голубые желают Арсену Адамову удачи и успешного продолжения сезона!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Арсен Адамов перешёл в «Зенит» из екатеринбургского «Урала» в январе 2022 года. За петербуржцев защитник провёл 21 игру и отметился двумя результативными передачами. В составе «Зенита» футболист стал двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка России.

источник: ФК «Зенит»
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