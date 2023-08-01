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Стали известны возможные наказания для судей матча «Ахмат» — ЦСКА

Арбитры грубо нарушили протокол VAR.
Стали известны возможные наказания для судей матча «Ахмат» — ЦСКА
01 августа 2023 15:23
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Судья категории ФИФА Игорь Федотов рассказал, какие наказания могут ждать арбитров матча 2-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» — ЦСКА» (2:3).

РФС ранее признал, что главный судья встречи Владислав Безбородов ошибочно дал перебить пенальти игроку «Ахмата» Мохамеду Конате после того, что отправился смотреть видеоповтор после первого удара, который голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил.

«Лишь с одним из семи арбитров, замешанных в этом скандале, могут попрощаться – речь про Кобзева. Кобзев работал на AVAR, и именно на нём был контроль ситуации на поле, пока Иванов (VAR) всё проверял. Безбородова отстранят на два-шесть матчей, как и Иванова, а потом они вернутся», — приводит «Чемпионат» слова Федотова.

РФС в одном из заявлений уточнил, что у судей на поле были проблемы со связью с VAR-центром в Москве.

источник: Чемпионат.com
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